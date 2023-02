Valérie Heurtel (13h de France 2) maman : son fils est un vrai beau gosse, photo !

Mais nous n'en saurons pas plus sur la vie de famille de Valérie Heurtel, ni même sur le père de son fils. Lorsqu'elle s'exprime, elle préfère largement évoquer son travail sur France 2 dont elle est très fière. "On s'adresse aux gens directement. Et en plateau, c'est détendu. Avec Julian, on essaie de casser les codes un peu rigides du JT. C'est une bulle dans le journal. Les retours sont plutôt positifs, donc on continue", confiait-elle lors d'une interview pour Télé Star parue le 23 janvier dernier.

Pour Télé Loisirs, elle s'épanchait sur sa belle relation avec Julian Bugier, lequel semble être devenu un ami : "On s'entend très bien, on va dans la même direction, y compris avec toute l'équipe du 13 Heures. Julian est souvent très à l'affût. Quand on voit des idées, on s'envoie des petits textos pour discuter des sujets et on travaille vraiment ensemble. On est très contents d'être en plateau tous les deux, deux fois par semaine. J'espère que ça se sent !"