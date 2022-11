Valérie Kérusoré en couple avec une star du cinéma : Angelina Jolie et Will Smith le connaissent bien...

Ce mardi 22 novembre à 21h10, France 2 diffuse le film L'étudiante et monsieur Henri, qui retrace l'histoire d'un octogénaire à la santé fragile qui ne peut plus vivre seul dans son appartement parisien et accepte alors la proposition de son fils Paul de louer une chambre à une jeune étudiante. Un rôle incarné par Claude Brasseur. Dans ce long-métrage, il partage l'écran avec Noémie Schmidt, Guillaume de Tonquédec, et Frédérique Bel. Mais aussi avec Valérie Kérusoré - fille du footballeur et star des années 1970 Raymond Kéruzoré - qui s'était révélée au cinéma dans Sauvage innocence de Philippe Garrel, en 2001.

Elle est également célèbre pour avoir participé, en tant que Nessa, à la célèbre série Kamelott, avec Alexandre Astier mais aussi au film qui est récemment sorti au cinéma. En revanche, c'est sur les planches qu'elle a débuté sa carrière d'actrice. C'était dans Party Time de Harold Pinter, en 1998. Quatre ans plus tard, malgré le fait qu'elle commençait à se faire un nom au cinéma, Valérie Kerusoré continuait toujours d'exercer au théâtre, son premier amour. Elle a notamment joué dans la pièce Solness, le constructeur, d'Ibsen, qui a permis sa rencontre avec celui qui est devenu son amoureux : Tchéky Karyo.

Star du cinéma

Cet acteur de 69 ans, né à Istanbul, n'est pas n'importe qui puisqu'au-delà de ses performances dans les films L'Ours de Jean-Jacques Annaud et Nikita de Luc Besson, il a donné la réplique à des stars Hollywoodiennes de grande envergure comme Will Smith dans Bad Boys en 1995 mais aussi Angelina Jolie, dans Taking Lives, destins violés, en 2004. En marge de sa carrière d'acteur, il est donc en couple avec Valérie Kérusoré et ils sont ensemble les parents d'une fille prénommée Louise, née en 2013.

Il déclarait d'ailleurs il y a quelque temps dans Paris Match, alors qu'il avait conscient d'être un jeune papa "âgé", qu'il avait accepté d'être père car "le bonheur d'une femme avec qui on est bien n'a pas de prix". Une belle preuve d'amour de la part du comédien.

A noter qu'avant cela, il avait partagé sa vie avec une autre actrice française : Isabelle Pasco.