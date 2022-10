Tchéky Karyo : Sa compagne est l'héroïne d'une série française culte, rares photos du couple

En 1988, la carrière de Tchéky Karyo bascule. Sa performance dans le film L'Ours de Jean-Jacques Annaud fait sensation et le long métrage attire plus de 9 millions de spectateurs. Deux ans après, en tant que mentor de Nikita de Luc Besson, autre grand succès cinématographique, l'acteur né à Istanbul il y a exactement 69 ans ce 4 octobre 2022 continue de s'imposer dans le cinéma français. Aujourd'hui, il fait partie des figures du 7e art en France comme à l'étranger, mais qu'en est-il de sa vie familiale ? Il est l'heureux amoureux d'une actrice qui incarne un des personnages de la série culte Kaamelott !

Valérie Kéruzoré a conquis le coeur de celui qui incarne à la perfection les méchants au cinéma (mais pas que). Fille du footballeur Raymond Kéruzoré, star des années 1970, elle a rencontré Tchéky Karyo sur la pièce Solness, le constructeur, d'Ibsen. Il sortait de trois divorces et allait avoir 50 ans. Au bout de dix ans d'amour, le couple a accueilli la naissance d'une petite fille, Louise, née en début d'année 2013. Conscient d'être un jeune papa "âgé", il déclarait dans Paris Match avoir accepté d'être père car "le bonheur d'une femme avec qui on est bien n'a pas de prix". En 2021, il avait posé en famille lors du festival de télévision de Monte-Carlo, on pouvait ainsi apprécier la venue du couple de comédiens, de leur fille Louise, mais aussi d'un charmant petit garçon !

Les fans de Kaamelott auront vite repéré quel rôle joue Valérie Kéruzoré dans la fiction médiévale délirante : c'est elle qui se glisse dans le costume de Nessa. D'après l'un des sites spécialisés sur la série, cette héroïne est "la nouvelle servante d'Arthur et Mevanwi dans le Livre IV, remplaçant d'Angharad qui part s'occuper de Guenièvre dans la forêt. Infligée d'une mémoire défaillante, elle oublie tout ce qu'on lui dit et particulièrement les noms des personnes. Elle est parfois très agaçante, ce qui lui vaudra les remontrances d'Arthur qui ne la supporte pas plus qu'Angharad".