Audrey Fleurot face à Heloïse Martin et Arnaud Ducret pour clôturer le Festival de Monte-Carlo

Finalement, le Festival de Monte-Carlo aura pu compter sur les stars pour cette 60e édition. La clôture a eu lieu le 22 juin, en présence d'Albert de Monaco. Lors de la soirée de remise des Nymphes d'Or, on a pu voir de nombreuses personnalités.

Sur le photocall de l'évènement, il fallait notamment compter sur la populaire actrice Audrey Fleurot. La star de la série à succès HPI a pris la pose, vêtue d'un costume vert à motifs fleuris, pochette sous le bras. Elle a notamment posé avec le souverain monégasque ainsi qu'avec son confrère Tchéky Karyo, lequel était honoré d'une Nymphe de Cristal pour l'ensemble de sa carrière.

Sur le red carpet, il fallait aussi compter sur la jeune actrice Héloïse Martin. Celle que l'on a récemment vue dans Grand Hôtel avait opté pour un chic ensemble pantalon large et veste à ceinture de chez Marina Rinaldi. Un look complété par des escarpins noirs et une pochette, le tout de chez Roger Vivier. Elle avait fait son arrivée à la soirée en compagnie du danseur Maxime Dereymez, qu'elle avait pu rencontrer lors de sa participation à Danse avec les stars bien que ce dernier n'était pas son partenaire sur le parquet.

On a aussi pu voir Arnaud Ducret (membre du jury), très chic en costume. L'acteur de Pourquoi je vis et Un homme ordinaire était accompagné de sa femme Claire, avec laquelle il a échangé des baisers pour le plus grand plaisir des photographes.

Notons aussi la présence d'une flopée de VIP comme Jarry, JoeyStarr, Victoria Silvstedt, Jimmy Jean-Louis ou encore Sylvier Tellier en compagnie de plusieurs reines de beauté, Lady Monika Bacardi... Parmi les remettants, il fallait aussi compter sur Anny Duperey ou Darko Peric (La Casa de Papel). Cette année, beaucoup de lauréats étaient présents en hologramme à cause des restrictions sanitaires !

Le Palmarès des Nymphes d'Or dans la catégorie Fiction :

Meilleure série : It's A Sin

Meilleur film : Uncle Frank

Meilleure création : Uncle Frank

Meilleure actrice : Lydia West (It's A Sin)

Meilleur acteur : Paul Bettany (Uncle Frank)

Prix Spécial du Jury : Piece of My Heart

Tom Spencer