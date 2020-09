Grand Hôtel, une saison 2 prévue par TF1 ?

Jeudi 24 septembre 2020, TF1 diffusait les deux derniers épisodes de la saison 1 de Grand Hôtel. Une série notamment portée par Solène Hébert et Victor Meutelet. La question que se posent les fans désormais est la suivante : y aura-t-il une saison 2 ? D'autant que le final ne répond pas à toutes les questions.

C'est le 3 septembre dernier que les téléspectateurs ont découvert les premiers épisodes de Grand Hôtel, adaptation d'une série espagnole. À la suite de la disparition d'Amélie Perreira (Juliet Lemonnier), une femme de chambre, son frère, Anthony (Victor Meutelet), s'est fait employer dans le palace où elle travaillait dans l'espoir de retrouver sa trace. Un établissement tenu par Agnès Vasseur (Carole Bouquet). Tout au long de la saison, le public a eu le droit à des histoires d'amour, des meurtres ou une intrigue concernant l'achat d'un bébé. Les audiences étaient au rendez-vous. Ce sont en moyenne 6 millions de curieux qui étaient devant leur petit écran pour suivre la série. On imagine que TF1 devrait commander une saison 2. Mais pour l'heure, le mystère reste entier. "Ce final laisse beaucoup de portes ouvertes. Je n'ai pas d'informations sur la suite, mais je trouverais intéressant que la saison 2 continue d'explorer les relations entre Margaux, Sam et Anthony. Je crois aussi qu'il est prévu de développer le personnage très mystérieux de Paul Andrieux ainsi que la femme qui l'accompagne tout le temps. Dans la saison 1, rien n'est expliqué. Dans la saison 2, tous ces secrets seront explorés", a confié Solène Hébert à nos confrères de Télé Loisirs.

Des questions sans réponse à la fin de la saison 1

À la fin de la saison 1, de nombreuses questions restent en suspens. Nul doute donc que la production a prévu d'y répondre dans une suite. Les téléspectateurs ne savent toujours pas ce qui va arriver au bébé d'Hélène (Flore Bonaventura), kidnappée et enfermée par Sophie Vasseur (Marie Kremer) qui souhaite lui racheter son enfant. Elle a fini par prévenir son époux de la situation et ce dernier l'a soutenue. On se demande donc jusqu'où ils sont prêts à aller pour avoir ce bébé et ce qu'ils feront de l'employée une fois qu'il sera né.

On ne sait pas non plus ce qu'il adviendra d'Amélie (Juliet Lemonnier) qui s'est pris une balle et qui pourrait donc mourir de sa blessure. Autre intrigue, celle concernant la mort de Gabriel Vasseur. Alors que tout le monde pensait qu'il s'était suicidé, son épouse Agnès a révélé qu'elle l'avait tué pour ses enfants. Que leur a-t-il fait ? Affaire à suivre. Tout comme celle qui concerne Xavier (Alain-Fabien Delon), prêt à sauter dans le vide dans les dernières images de la saison 1.

Enfin, une saison 2 pourrait permettre au public de voir la relation de Margaux et Anthony évoluer. La jeune femme ne s'est finalement pas mariée avec Sam. Est-ce parce qu'elle souhaite enfin vivre une histoire d'amour avec le serveur ? C'est tout ce que les téléspectateurs souhaitent, car, entre ces deux-là, il y a clairement une grande alchimie.