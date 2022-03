Valérie Pécresse moquée par Teddy Riner ? Le judoka "mort de rire" après ses propos spontanés

En matière de bourdes, Valérie Pécresse en connaît un rayon. Après s'être trompée sur la monnaie en Grande-Bretagne au cours d'une interview récente avec Jean-Jacques Bourdin, la candidate LR Les Républicains a fait une nouvelle gaffe alors qu'elle était invitée au 13 heures de France 2 ce samedi 19 mars 2022.

Appelée à dire quelles personnalités pourraient faire partie de son gouvernement en cas de succès lors de l'élection présidentielle qui aura lieu les 10 et 24 avril prochains, l'ancienne ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a indiqué en duplex depuis Arradon (Morbihan) qu'elle aimerait voir l'ancien chef d'état-major des armées Pierre de Villiers devenir son ministre de la Défense, le judoka Teddy Riner prendre le portefeuille de la Jeunesse et l'autrice Leïla Slimani s'occuper de la Francophonie.

Malheureusement quelques heures plus tard, les principaux intéressés n'ont pas semblé sensibles aux "avances" de Valérie Pécresse. Contactés par le service politique de France Télévisions, Teddy Riner et Leïla Slimani ont d'ailleurs indiqué ne pas être au courant des idées avancées par Valérie Pécresse au journal de France 2.

Amusé et visiblement un peu confus, le judoka en lice pour les Jeux Olympiques 2022 aurait d'ailleurs simplement répondu avec un smiley qui pleure de rire. Pour sa part, la romancière aurait déclaré : "Je trouve ça très inélégant. Rien ne me ferait plus horreur ! Ceci dit, ça ferait une belle idée de roman !" Enfin Pierre de Villiers n'a pas souhaité réagir. Gênés par la tournure qu'ont pris les propos de Valérie Pécresse, son entourage politique a confié qu'il s'agissait simplement d'une "réponse spontanée à une question".

Sur les réseaux sociaux, beaucoup d'internautes se sont amusés de cette situation assez gênante pour la candidate à l'élection présidentielle.