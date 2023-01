Valérie Trierweiler maman mais aussi belle-mère : rares confidences sur ses trois "super belles-filles"

Ce lundi 9 janvier, Valérie Trierweiler s'est confiée pour le podcast Entre nous, diffusé sur les ondes de VivreFM, sur sa vie de maman, elle qui a mis au monde trois fils (Anatole, né en 1992, Lorrain, né en 1995 et Léonard, né en 1997), fruits de ses amours avec Hans Blumenberg : "J'ai trois garçons qui sont très grands maintenant. L'aîné va avoir 30 ans la semaine prochaine. Les savoir bien dans leur vie suffit à mon bonheur." Mais elle a aussi évoqué ses trois "super belles-filles", avec qui elle s'entend "très bien". De quoi la combler de bonheur, elle qui n'a "jamais eu de filles".

L'ancienne première dame a également été interrogée sur le moment le plus heureux qu'elle a vécu dans sa vie. Une question à laquelle elle a rapidement trouvé une réponse, sans aucune hésitation. "Il va être très banal mais c'est la naissance des enfants", a-t-elle déclaré, avant d'ajouter qu'elle n'aurait pas pu vire sans avoir d'enfants et qu'elle aurait donc pu avoir recours à l'adoption si elle n'était pas devenue mère. "Ça m'a aussi effleuré plusieurs fois", a-t-elle indiqué, elle qui pour rappel partage sa vie avec l'ancien rugbyman Romain Magellan depuis quelques années.

Il aurait été un super partenaire

Un homme avec lequel l'ex-compagne de François Hollande semble très épanouie. Cet été, lors d'un entretien accordé au magazine Télé Star, elle évoquait son couple, et notamment la raison pour laquelle elle avait décidé de participer à l'émission Pékin Express : duo de choc avec sa meilleure amie plutôt qu'avec l'ex-sportif. "Parce que Romain n'a pas encore découvert tous mes défauts !", avait-elle expliqué. Et d'ajouter : "Bien sûr, Il aurait été un super partenaire et je n'aurais pas eu besoin de faire grand-chose. Mais Pékin Express est une émission qui n'est pas facile à faire en couple."

Effectivement, "exposer sa vie intime devant des millions de Français" ne parait "pas évident", confiait-elle également à ce sujet.