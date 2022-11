Valérie Trierweiler émue auprès de son fils Léonard et sa belle-fille, un gros défi accompli à New York

Un océan immense les sépare mais quel bonheur de se retrouver, dès que possible. Léonard, le plus jeune fils de Valérie Trierweiler, s'est installé à New York, loin de ses racines françaises, ce qui explique que sa mère courre dès que possible en sa direction. Voilà pourquoi elle s'est rendue du côté de la Grosse Pomme, ce week-end des 5 et 6 novembre 2022. Pour pouvoir serrer le jeune homme dans ses bras, au même titre que sa chérie Jenny... mais pour pouvoir relever un sacré challenge sportif, aussi.

Défi dinguerie relevé !

Le dimanche 6 novembre 2022, le Marathon de New York a réuni, en son départ, 50 000 personnes. Parmi elles, Valérie Trierweiler qui a participé à l'évènement et a accompli un joli petit miracle. Sur son compte Instagram, l'autrice, et compagne du rugbyman Romain Magellan, a effectivement partagé une photographie sur laquelle on la voit, après l'effort, en train de croquer sa médaille, comme le veut la tradition. "I did it ! Je l'ai fait, écrit-elle avec beaucoup de fierté. Défi dinguerie relevé ! Merci à tous pour vos encouragements et à toutes celles et ceux qui m'ont permis de réaliser cette folie." Cette course, Valérie Trierweiler l'a fait avec une ancienne aventurière de Koh-Lanta, Christelle, fondatrice de l'association Défi d'Elles, engagée auprès des femmes et de la planète.