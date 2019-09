Vanessa Demouy (Demain nous appartient) blessée et aux urgences : "C'est fait..."

Vanessa Demouy a un point commun avec son personnage de Demain nous appartient dont elle se serait bien passée. Rose a déjà fait plusieurs séjours à l'hôpital Saint-Clair à Sète. Et ce mercredi 25 septembre 2019, son interprète a également été contrainte de se rendre aux urgences à la suite d'une mésaventure sur le tournage.

C'est sur Instagram que l'actrice de 46 ans a raconté ses péripéties à ses fans, en début d'après-midi. "J'ai l'air détendue... Mais pas du tout en fait... Marcher sur une vis... Devoir la dévisser pour la retirer... Ça c'est fait ! Rappel de vaccin... Et tellement stresser qu'on se bloque le dos... Voilà voilà... Boiteuse et coincée #yadesjourscommeca #urgences #serrerlesdents #retournerbosser", a-t-elle légendé un selfie d'elle, allongée sur un lit d'hôpital.

Tout naturellement, ses abonnés se sont inquiétés et lui ont souhaité un prompt rétablissement. Quelques heures plus tard, l'ex-femme de Philippe Lellouche a donc tenu à les rassurer en confiant en story : "Merci pour tous vos messages, ça me touche énormément, je ne peux pas vous répondre à tous, j'en suis désolée, mais merci et, rassurez-vous, tout va bien." Elle a également révélé qu'elle avait fait son retour sur le tournage de Demain nous appartient. Espérons pour Vanessa Demouy que ce retour hâtif ne sera pas trop compliqué physiquement. La production devrait s'adapter à la situation afin de lui faciliter la tâche.