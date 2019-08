Vanessa Demouy : la bombe de 46 ans... torride à la piscine

Dans l'inconscient collectif, Vanessa Demouy restera toujours une séduisante naïade. La comédienne vient d'ailleurs de prouver que la réalité rejoignait toujours cette douce image envoûtante qu'elle s'est construite avec le temps : sur son compte Instagram, la bombe de 46 ans vient d'afficher une silhouette à couper le souffle, en maillot de bain noir au bord de la piscine. "Essayer de garder son sérieux... bon, et bien raté !" s'amuse-t-elle de cette photo où elle éclate de rire, sans doute à cause de l'eau froide. La jolie maman a toujours en tête ses deux enfants - Solal, son fils de 16 ans et Sharlie, sa fille de 8 ans -, en revanche, elle a vite oublié les kilos de grossesse.

Vanessa Demouy a beau avoir fait ses preuves au théâtre - elle a débuté en 2002 avec Les Monologues du vagin -, elle fleurera toujours bon la nostalgie des années 1990. Lors de cette période de faste, elle incarnait la jeune Linda dans Classe Mannequin, interprétait le générique mémorable de la série intitulé Essaye d'imaginer et faisait ses armes auprès de Cachou, Séverine Ferrer... et Laurent Laffite - oui oui, le Laurent Laffite "de la Comédie française". Ce rôle, qu'elle a repris dans Coeurs Caraïbes en 1995 et dans Aventures Caraïbes en 1996, lui colle toujours à la peau alors qu'elle en garde elle-même un souvenir mitigé.