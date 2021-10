Vanessa Lawrens hospitalisée après la consommation de produits illicites ? Une rumeur inquiète...

Vanessa Lawrens se fait discrète depuis un bon moment. Après avoir été sur nos écrans pendant des années, la jeune femme a décidé de se consacrer entièrement à ses activités de mannequin professionnelle. Sa page Instagram nous indique qu'elle évolue également en tant qu'animatrice télé. Mais, lundi 18 octobre 2021, ce n'est pas pour sa carrière que Vanessa Lawrens a fait parler d'elle mais pour une affaire plus inquiétante.

D'après les informations du blogueur Aqababe, l'ex de Julien Guirado se trouverait actuellement hospitalisée. "L'ex-star de télé-réalité Vanessa Lawrens a été admise hier aux urgences de l'hôpital Saint-Nicolas à Blaye (en Nouvelle-Aquitaine, ndlr) suite à des hallucinations et une crise de paranoïa dû à une consommation de produits stupéfiants. L'ex-star était connue dans le milieu pour ses problèmes avec la drogue", a-t-il écrit en story Instagram. Pour l'heure, ces informations restent totalement à confirmer puisque ni Vanessa Lawrens ni son entourage ne s'est exprimé sur le sujet. La jolie brune s'est en tout cas grandement éloignée des réseaux sociaux ces dernières semaines puisqu'elle n'a rien partagé avec sa communauté de plus de 600 000 personnes depuis le début du mois de septembre. Elle se trouvait à ce moment-là en vacances en République Dominicaine.

Rappelons que dans le passé, Vanessa Lawrens a été une figure phare du programme Les Anges sur NRJ12. Elle a participé aux saisons 5, 6 et 11 et avait fait une dernière apparition en 2020 à Hong Kong avant de définitivement tirer un trait sur les tournages. Lors de cette saison, elle avait pu régler ses comptes avec son ex Illan Castronovo avec qui elle avait vécu une relation sérieuse d'un peu plus d'un an.