Vanessa Paradis : En cape et débardeur, elle brave le froid pour Chanel

Au cinéma et au théâtre, Vanessa Paradis enchaîne les rôles ! En mode, elle tient celui d'ambassadrice de Chanel depuis 30 ans. L'actrice et chanteuse en a retrouvé le costume ce mardi après-midi, bravant le froid en cape et débardeur pour assister au nouveau défilé de la prestigieuse maison...

The show must go on pour la planète Mode, endeuillée par la mort de Virgil Abloh (décédé dimanche 28 novembre d'un angiosarcome cardiaque) ! Chanel a tenté de lui redonner le sourire ce mardi 7 décembre 2021, date d'un nouveau défilé. L'enseigne et sa directrice artistique Virginie Viard ont présenté leur collection Métiers d'Art 2021-2022 (ou pré-collection automne 2022-2023). L'événement a eu lieu au 19M, dans le 19e arrondissement de Paris. Le bâtiment de plus de 25 000 mètres carrés rassemble plusieurs corps de métiers d'artisanat de mode et fournisseurs de grandes maisons, dont Chanel.

Le complexe a été inauguré en octobre 2019 et a donc accueilli les invités stars du défilé Métiers d'Art, Vanessa Paradis en tête ! Habillée d'un débardeur et d'une cape à franges en laine (issus de la collection croisière 2022 de Chanel et respectivement vendus 3100 et 4500 euros), l'héroïne de la pièce de théâtre Maman (en représentation au théâtre Edouard VII à Paris) a bravé le froid dans sa tenue hors-saison pour découvrir la nouvelle collection Chanel. Elle avait pour voisin de premier rang le producteur Sébastien Tellier, venu accompagné de son épouse Amandine de la Richardière.

Non loin d'eux, l'actrice Lucy Boynton, Sofia Coppola, Marine Vacth, Elsa Zylberstein et Inès de la Fressange ont également suivi avec attention le défilé Chanel Métiers d'Art. Cette dernière a permis à ses abonnés Instagram de suivre le show, dont elle a partagé ses looks préférés dans sa story du jour.

Elle a également fait preuve d'autodérision en écrivant : "Quand tu vas à un défilé & que tu fais semblant de ne pas avoir froid...".