Vanessa Paradis fière "muse" de son mari Samuel Benchetrit : "Je ne suis ni muette ni immobile"

Vanessa Paradis inspire tant de choses à son compagnon Samuel Benchetrit, qu'il lui a écrit une pièce de théâtre, dans laquelle elle tient le premier rôle. Dans C à Vous, ce lundi 27 septembre, Vanessa Paradis est venue faire la promotion de Maman (au théâtre Edouard VII à Paris) en compagnie de son collègue Eric Elmosnino. La chanteuse et comédienne a évoqué ce qu'elle représente pour son réalisateur et metteur en scène de mari. "Je ne revendique pas forcément ce statut de muse mais on me pose sans cesse la question. Après il faut le reconnaître, je n'écris certainement pas mes films et mes pièces de théâtre", a-t-elle expliqué à Patrick Cohen, qui l'interrogeait sur ce rôle.

"D'inspirer un artiste c'est merveilleux et cela ne veut pas dire être muette, immobile et de faire tout ce que l'on vous dit. Ça vient de conversations, de partages, de réflexions", a-t-elle poursuivi. Avant d'ajouter : "Samuel (Benchetrit, ndlr), c'est un écrivain : il romance, il est très inspiré par la vie ou la personne que je suis, ou les choses qu'il s'imagine que je peux faire. Le terme de 'muse' est assez galvaudé, moi je le trouve plutôt merveilleux".

"Quand on fait de l'art, on partage. On ne peut pas le faire tout seul", a-t-elle conclu. Très amoureux l'un de l'autre, Samuel Benchetrit et Vanessa Paradis partagent donc beaucoup dans le travail et collaborent souvent ensemble. En plus du théâtre, le couple se retrouve au cinéma, puisque Vanessa Paradis joue dans le dernier film de Samuel Benchetrit, Cette musique ne joue pour personne avec François Damiens, Ramzy Bedia, JoeyStarr et Jules Benchetrit, le fils du réalisateur.

Sur le plateau de Quotidien, la semaine dernière, le veuf de Marie Trintignant faisait une très belle déclaration d'amour à l'interprète de Joe le Taxi, qu'il définissait en ces termes : "Elle est un miroir dans lequel les gens se trouvent bons et beaux. Elle a une ligne directe aux étoiles".