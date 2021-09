"Elle a une ligne directe aux étoiles" : Vanessa Paradis et Samuel Benchetrit amoureux dans Quotidien

Vanessa Paradis et son conjoint, le réalisateur et auteur Samuel Benchetrit étaient les invités de Quotidien, lundi 20 septembre sur TMC. Le couple est en promotion pour le film Cette musique ne joue pour personne et la pièce de théâtre Maman, que Samuel Benchetrit a écrite pour Vanessa Paradis. Sur le plateau deYann Barthès, ils ont confié être retourné sur un lieu de leur enfance, il y a quelque temps, et ont partagé de tendre mots pour l'un et l'autre.

Comme l'a souligné le présentateur, le père de Jules Benchetrit et la maman de Lily-Rose et Jack Depp ont grandi dans des villes voisines. "Vous avez grandi juste à côté l'un de l'autre à Champigny et Villiers-sur-Marne", lance Yann Barthès. "On a été dans la même patinoire, la même piscine...", explique la chanteuse de 48 ans. "On y est retourné d'ailleurs", informe l'ancien compagnon de Marie Trintignant. "J'ai emmené Vanessa à la patinoire de Champigny, il y a trois ans. Un lundi après-midi", a poursuivi le réalisateur. Timide, Samuel Benchetrit se mordillait nerveusement les lèvres et mettait les mains dans ses poches, durant l'émission.