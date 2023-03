Vente flash : votre friteuse sans huile Ultenic est à moins de 96€ sur Amazon !

L'excellente alternative aux friteuses traditionnelles

Les friteuses sans huile sont devenues très populaires ces dernières années, et ce n'est pas par hasard ! Elles permettent de cuisiner des aliments frits sans avoir besoin d'utiliser de l'huile. Cette nouvelle technologie est non seulement plus saine, mais elle permet également de cuisiner rapidement et sans encombre de nombreux plats.

Le fonctionnement est simple : les friteuses utilisent une technologie de circulation d'air chaud pour cuire les aliments. Ces derniers sont placés dans une chambre de cuisson, où ils sont entourés d'air chaud qui circule rapidement ! Ce système permet de cuire les aliments de manière uniforme et homogène afin de leur apporter une texture croquante, similaire à celle obtenue avec une friteuse traditionnelle.

Côté santé, la friteuse sans huile est une excellente alternative à la friteuse traditionnelle qui fonctionne avec de l'huile. En effet, en réduisant ou en enlevant la quantité d'huile nécessaire pour la cuisson, la friteuse sans huile permet de réduire la quantité de graisses saturées dans les aliments. Cela permet donc de réduire les risques de maladies cardiovasculaires et d'autres problèmes de santé liés aux graisses saturées !

L'un des autres avantages se trouve dans le temps de cuisson. Les friteuses sans huile sont très rapides à chauffer et à cuire les aliments. Vous pourrez donc obtenir des mets savoureux et croustillants, sans fournir trop d'effort, et en un temps record !

