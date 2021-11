Véronique Genest "raciste et radicale" selon une ex-collègue : elle monte au créneau !

Le contexte de crise sanitaire liée à la Covid-19 est source de débats, notamment sur les réseaux sociaux. Et ce ne sont pas seulement des anonymes qui s'expriment : Véronique Genest prend elle aussi la parole. "Avec cette obligation vaccinatoire qui ne dit pas son nom j'ai eu le sentiment d'un viol dont on ne veut pas prendre la plainte. Là avec la troisième dose sous peine de perdre son pass et de ne pas pouvoir travailler j'ai l'impression d'être victime d'une tournante", écrit-elle sur Twitter. Un message, et surtout un choix de mots qui a suscité de nombreuses réactions. Leslie Coutterand, qui a donné la réplique à Véronique Genest dans la série Julie Lescaut, en a profité pour régler ses comptes.

"J'ai décidé de partir de la série en 2013 pour multiples raisons personnelles, mais tes commentaires racistes et radicaux quotidiens sur le plateau ont aussi motivé ma décision", lance alors la comédienne qui a joué le rôle de Mado dans les saisons 20 à 22 du le feuilleton de TF1. Et de s'agacer un peu plus : "Lire ce tweet ce matin n'est pas une surprise. Comparer un pass sanitaire (pour ou contre ici n'est pas le débat) à un viol est non seulement d'une bêtise intellectuelle mais également le reflet du manque d'empathie et de discernement qui revient régulièrement dans tes propos."