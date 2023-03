Vianney devenu papa avec sa femme Catherine Robert : son choix très symbolique pour annoncer la naissance d'Edgar

Vianney, qui est face à Frédéric Lopez ce 19 mars dans Un dimanche à la campagne sur France 2, est papa depuis octobre 2021 d'un petit garçon prénommé Edgar, fruit de son amour pour sa femme Catherine Robert. Une naissance qu'il avait annoncée à ses fans sur Instagram d'une manière très symbolique, car au lieu de poster un cliché du nouveau né, il avait décidé de photographier trois girafes brodées sur un tissu, ainsi qu'un petit zèbre.

Les trois girafes représentent Vianney, sa femme Catherine Robert et la fille que cette dernière a eue d'une précédente relation. Quant au zèbre, il s'agit du petit Edgar. "Et si l'averse nous touche toi & moi, on la traverse à 2, à 3... à 4. Je voulais simplement vous dire qu'une petite merveille a fait irruption dans notre vie. La maman & notre petit bonhomme vont bien. Partager avec vous ce bonheur me rend + heureux encore... je sais que vous nous garderez l'intimité de ces instants & vous en remercie", avait-il écrit dans la légende de son post, faisant ainsi, dans la première phrase, référence à son propre morceau intitulé Beau papa.