Vianney victime d'un coup dur : il fait une annonce à ses fans...

Décidément, le retour de Vianney dans la musique se fait dans la douleur. Le chanteur de 29 ans, heureux à l'idée de partager son troisième album intitulé N'attendons pas, a pris le risque de le publier en plein reconfinement alors que les magasins non essentiels étaient fermés ; il a toutefois été certifié Or pour 50 000 équivalent-ventes. Alors qu'il comptait sur sa prochaine tournée pour le faire découvrir au grand public, le mari de la musicienne Catherine Robert vient de faire une triste annonce.

Le 14 décembre, Vianney a partagé un communiqué sur son compte Instagram pour révéler à ses fans que sa tournée prévue à partir de mars 2021 sera reportée à 2022. Il faudra donc s'armer de patience pour le voir sur scène... "Les perspectives en faveur d'une réouverture des salles debout en jauge complète sont très incertaines. Une tournée exige, pour se dérouler dans de bonnes conditions et vous offrir un spectacle à la hauteur de vos attentes, des mois de préparation, un investissement humain, matériel et financier important et une capacité à prévoir et anticiper bien réelle. Les restrictions sanitaires actuelles ne nous offrent pas ces conditions et nous ne transigerons jamais sur la qualité d'un spectacle. C'est pourquoi, en lieu et place d'une annulation, nous vous proposons un report de cette tournée en novembre et décembre 2022", peut-on lire.

Vianney, qui cartonne avec son single Beau-papa en écho à sa situation personnelle, compte sur ses fans pour venir le voir en 2022 et ne pas se faire rembourser leurs billets immédiatement. "Conserver son billet, en cette période si trouble, est un geste de soutien fort envers le spectacle vivant et ses acteurs", affirme le communiqué. Quelques mots qui traduisent bien la détresse du monde de la Culture, laquelle se sent abandonnée par le gouvernement alors que les théâtres, salles de cinéma et de spectacles affichent toujours portes closes...