Guillaume Canet, Philippe Lellouche, Jean Dujardin... La colère après les annonces de Jean Castex

Trois semaines supplémentaires. Voilà ce qu'a annoncé Jean Castex le jeudi 10 décembre 2020, lors de sa conférence de presse censée donner de précieuses informations sur un déconfinement très attendu. Après l'autorisation de réouverture des magasins et des lieux de culte, le monde de la culture est dans l'incompréhension puisqu'il devra rester statique jusqu'au 7 janvier prochain. Des milliers de théâtres, de cinémas, de salles d'expositions et autant d'intermittents restent donc désoeuvrés.

Une décision commentée par de nombreuses personnalités, à commencer par Philippe Lellouche. Sur les ondes de BFMTV, l'acteur de 54 ans a exprimé son point de vue. Le comédien devait être sur scène depuis déjà plusieurs semaines. "Je ne prends pas très bien la nouvelle, je ne peux pas vous dire que je l'accepte bien. Je ne la comprends pas, surtout. C'est un moment pour nous - acteurs et artistes - très bizarre. Jusque-là, j'étais plutôt en ligne avec le gouvernement. Je comprends qu'il navigue à vue. Aujourd'hui on est en pleine Absurdie", a développé l'acteur à l'antenne, en duplex depuis sa salle de spectacle parisienne.

En mai dernier, Philippe Lellouche expliquait avoir contracté la Covid-19, contaminant ainsi une partie de sa famille : sa compagne Vanessa Boisjean et leur jeune enfant.

"On laisse les Galeries Lafayette ouvertes mais on considère que le théâtre, le cinéma - qui a juste titre n'ont jamais été des clusters, en tout cas non répertoriés - doivent rester fermés (...) Pourquoi interdire le théâtre et le cinéma ? C'est un peu négliger la barre qui devrait concerner le gouvernement : la barre du moral des Français", a estimé Philippe Lellouche, qui souligne ici la recrudescence de problèmes de santé mentale de ses concitoyens, accentuée par ces confinements successifs. "Il me semble qu'en cette période de fêtes, on aurait dû un petit peu privilégier le moral des gens", complète-t-il, évoquant également ce Nouvel An sacrifié.

La colère des acteurs gronde

Philippe Lellouche n'était pas le seul à exprimer son mécontentement jeudi soir. Tandis que Nicolas Bedos déplore cette fermeture prolongée, Jean Dujardin n'a "pas les mots" pour décrire le fond de sa pensée, comme il l'a indiqué sur Instagram. Guillaume Canet a préféré interpeller la ministre de la Culture Roselyne Bachelot, en publiant une vidéo mettant en scène des magasins et des transports bondés en plein confinement. "Rouvrez nos salles de cinéma", peut-on lire sur la vidéo.

Pierre Niney a également été très critique dans un tweet publié après les annonces de Jean Castex : "Franchement, c'est dur de se dire que tous les commerces, avions, trains et grandes surfaces de France peuvent accueillir du public... mais pas les cinémas et les théâtres qui ont fait tant d'efforts pour être des lieux irréprochables sanitairement".