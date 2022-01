Victor Lindelof cambriolé en plein match : sa femme et leurs fils cloîtrés dans une chambre !

Lorsqu'on est une star du foot, la plupart des matchs ont lieu le soir et bien souvent, c'est le moment que choisissent les cambrioleurs pour frapper et s'introduire dans la maison des richissimes sportifs. Une pratique bien connue en France où plusieurs joueurs sont déjà passés par là. Angel Di Maria ou encore Marquinhos, les Parisiens font partie des cibles privilégiées des malfaiteurs. Mais ce n'est pas une spécialité française, puisque cela peut avoir lieu un peu partout en Europe et notamment en Angleterre, où le défenseur suédois de Manchester United, Victor Lindelof, a vécu un épisode pour le moins traumatisant...

Le coéquipier de Cristiano Ronaldo et Raphaël Varane à Manchester United était sur le terrain mercredi dernier avec son équipe du côté de Brentford. Une rencontre gagnée par son équipe, malgré la colère de CR7, mais pour le Suédois de 27 ans, l'essentiel était ailleurs ce soir-là. Pendant la rencontre, des intrus ont commis un cambriolage dans sa maison alors que sa femme, Maja Nilsson Lindelof, son garçon de 3 ans, Ted Louie, et son bébé Francis étaient à l'intérieur. Terrifiée, la jeune femme s'est alors enfermée avec ses deux fils pendant que les malfaiteurs rentraient dans la maison.

Nous allons bien malgré les circonstances, mais c'était évidemment très traumatisant et effrayant pour mes enfants et moi

Finalement saine et sauve, la femme de Victor Lindelof a posté une lettre explicative sur son compte Instagram il y a seulement quelques heures. "Pendant le match de Victor mercredi soir, il y a eu un cambriolage dans notre maison de Manchester. J'étais à la maison avec mes deux enfants et on a réussi à se cacher et à nous enfermer dans une chambre avant qu'ils n'entrent dans la maison", écrit-elle en préambule avant de rassurer ses 241 000 abonnés sur Instagram : "Nous allons bien malgré les circonstances, mais c'était évidemment très traumatisant et effrayant pour mes enfants et moi". Après ce terrible épisode, la famille a décidé de prendre l'air quelque temps. "Nous sommes maintenant en Suède où l'on va passer du temps tranquille avec nos familles", conclut Maja.

Un sale moment à passer pour Victor Lindelof et les siens, mais heureusement, plus de peur que de mal pour les siens.