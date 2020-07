Victoria Beckham : David révèle l'instant précis où il a flashé sur elle

David, très romantique, se remémore quant à lui la première fois où il a aperçu celle qui allait devenir sa femme. Le footballeur a publié une vidéo d'un des premiers clips des Spice Girls en commentant : "Eh bien, il y a environ 23 ans, j'étais assis dans une pièce avec Gary Neville et les Spice Girls étaient à la télévision et je me suis retourné vers lui et lui ai dit : "Oh j'aime celle-là dans la petite combinaison noire !" Qui aurait pensé que toutes ces années plus tard, nous célébrons 21 ans de mariage et que nous avons quatre des enfants les plus beaux et les plus parfaits. Merci et joyeux anniversaire, je t'aime."