Victoria Beckham très coquine : elle ose un look hilarant qui n'est pas passé pas inaperçu

Chaque année, les stars du monde entier partagent un peu de leur intimité avec quelques photographies de leur réveillon de Noël. Hors normes pour certains, beaucoup plus modestes pour d'autres, chacun profite des fêtes de fin d'année à sa façon et avec ses traditions.

Chez les Beckham, c'est en famille que l'on célèbre la naissance de Jésus Christ, comme en attestent les clichés partagés par Victoria Beckham sur son compte Instagram. L'ex Spice Girl a en effet publié des clichés sur lesquels on peut l'apercevoir en compagnie de son mari depuis 1999, David Beckham.

Dans une maison à la décoration intérieure chaleureuse, le couple semble plus heureux que jamais. On peut aussi observer celle qui est également mannequin, styliste et femme d'affaires, seule avec un pull de Noël personnalisé du plus bel effet. On peut y lire : "All I want for Christmas is David Beckham". Une phrase que l'on peut traduire par : "Tout ce que je veux pour Noël, c'est David Beckham".

J'ai eu ce que je voulais pour ce Noël !

Dans sa publication Instagram, elle a poursuivi cette blague - une référence directe à la chanson cultissime de Noël de Mariah Carey All I Want for Christmas is you : "I got what I wanted this Christmas". Que l'on peut donc traduire par : "J'ai eu ce que je voulais pour ce Noël". Une blague qui n'a pas manqué de faire le tour des réseaux sociaux, provoquant l'hilarité des internautes à travers le monde entier.

Avant cela, la femme de 48 ans avait déjà dévoilé des photos de sa famille sur le même réseau social. On pouvait y voir David en compagnie de leurs enfants, le déjà célèbre Brooklyn Beckham, Roméo Beckham ainsi que Cruz Beckham. Seule la petite dernière du couple née en 2011, Harper Beckham, manquait à l'appel sur les photographies publiées. Des nouvelles rassurantes pour le couple donc, qui était récemment au coeur de rumeur faisant état d'un divorce proche.

Le couple Beckham, qui est considéré comme l'un des plus célèbres et des plus influents au monde, garde les pieds sur terre malgré leur popularité et profite donc de plaisirs simples une fois les fêtes de fin d'année venues.