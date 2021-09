Victoria de Suède au comble du chic parée d'un diadème familial très ancien

Mardi 7 septembre 2021, le palais royal de Stockholm était le lieu d'un banquet d'Etat donné à l'occasion de la visite officielle du président allemand Frank-Walter Steinmeier et de son épouse Elke Büdenbender. Les membres de la famille royale ont brillé par leur élégance. A commencer par la princesse Victoria.

A 44 ans, l'héritière du royaume de Suède et fille aînée du roi Carl XVI Gustaf et de la reine Silvia, est toujours très à l'aise dans ses tâches. Lors du banquet, Victoria a fait sensation dans une longue robe rouge drapée à manches courtes. Mais, surtout, elle portait un diadème familial réputé dit Connaught Diamond Tiara. Il s'agit d'un bijoux daté de 1904 qui avait été fabriqué par E. Wolff & Co et offert en cadeau à la princesse Margaret Victoria Charlotte Augusta Norah de Connaught alors épouse du roi Gustaf VI Adolf. Cela fait donc des décennies qu'il est dans la famille ! D'ailleurs, on a déjà pu voir ce magnifique diadème composé de diamants - dont certains peuvent se détacher pour être mis en bracelets ou boucles d'oreilles - sur la tête de la princesse Madeleine ou de la reine Silvia.

Comme le précise le site de Hello !, la princesse Victoria - accompagnée lors de ce banquet par son mari le prince Daniel - n'avait plus porté de diadème en public depuis 2019 ! Ces derniers temps, elle n'est pas la seule tête couronnée à sortir le grand jeu puisque la princesse Maria Anunciata de Liechtenstein s'est récemment mariée avec une tiare familiale.

Lors de ce banquet, il fallait également compter sur la présence du coupe royal ainsi que du toujours aussi séduisant prince Carl Philip. Ce dîner était le point d'orgue de la première journée de la visite d'Etat du président allemand - en fonction depuis mars 2017 alors qu'Angela Merkel occupe toujours le poste de chancelière -, qui reste trois jours dans le pays.