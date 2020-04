Victoria de Suède, princesse sur le terrain : son beau geste face au Covid-19

En pleine crise sanitaire, Victoria de Suède est sur tous les fronts. Comme en témoigne le compte Instagram officiel de la famille royale suédoise, la princesse multiplie les engagements pour aider ses concitoyens à faire face au coronavirus. Le 30 mars 2020, la future reine de 42 ans n'a pas hésité à mettre la main à la pâte dans une cuisine solidaire.

Avec le sourire, l'aînée du roi Carl XVI et de la reine Silvia a en effet aidé à la préparation de repas pour les plus démunis. Comme l'indique une récente publication Instagram, "de nombreux bénévoles plus âgés et eux-mêmes à risque ne peuvent pas aider pour le moment". La princesse héritière s'est donc retroussé les manches lors d'une journée de bénévolat : "Je me sens comme tellement d'autres membres de la communauté, je veux faire quelque chose, et puis ça fait du bien d'être ici avec vous aujourd'hui, a-t-elle notamment témoigné sur le réseau social. Il est important que nous, qui en avons l'occasion, essayions de contribuer et d'aider dans la limite de nos possibilités."