Victoria et Daniel de Suède : Atelier poterie et fous rires pour le couple

Exceptionnellement séparés, deux jours plus tôt, alors qu'elle se rendait à Auschwitz en Pologne pour les commémorations solennelles du 75e anniversaire de la libération du camp tandis que lui animait à Stockholm le Gala des Sports annuel en compagnie du prince Carl Philip et de la princesse Sofia, la princesse héritière Victoria de Suède et son mari le prince Daniel reformaient mercredi 29 janvier 2020 leur tandem à l'occasion d'un déplacement à Höganäs, ville de Scanie située face à la pointe nord du Danemark célèbre notamment pour sa production de céramique.

Le couple princier, qui effectuait cette visite dans la localité pour étudier le dynamisme de l'entrepreneuriat local, a débuté sa journée chez Välinge Innovation, une société qui développe et produit des revêtements de sol et détient pas moins de 2 000 brevets, après à peine plus de 25 ans d'existence. Après quoi, la princesse Victoria, qui avait pu profiter mardi d'une journée de répit après avoir connu un retour de Pologne compliqué (en raison d'une avarie de son avion, ce n'est qu'au petit matin qu'elle a pu décoller), et le prince Daniel ont pris la direction du marché de la ville. Sous la grande halle, ils ont en particulier pu s'intéresser aux anciens fours à céramique qui étaient exposés, prélude à une activité de leur après-midi. Mais auparavant, ils ont apprécié un déjeuner sur place, en compagnie de personnalités locales, comme le représentant d'une cave ou un proviseur qui a évoqué avec eux les actions mises en oeuvre en faveur de la santé mentale des élèves.

À l'issue du repas, le couple princier a poursuivi son exploration dans un atelier qui fabrique des machines, avant de se rendre au centre de céramique, activité qui fait historiquement la renommée de la ville. Les parents de la princesse Estelle et du prince Oscar ne se sont pas contentés de s'informer et de visiter l'exposition sur la tradition de la céramique à Höganäs : tels de véritables artisans, munis de tabliers, ils se sont essayés à la réalisation d'objets, mettant la main à la pâte ! On le sait, les travaux pratiques – notamment en pâtisserie – ne leur font pas peur, ils l'ont à nouveau démontré avec beaucoup d'enthousiasme, les mains dans la glaise.

Dans la soirée, la princesse Victoria et le prince Daniel – lequel a en outre rendu une petite visite à la police locale – prenaient part à un dîner organisé à la résidence du gouverneur à Malmö, chef-lieu du comté de Scanie dont fait partie Höganäs, avec des lycéens participant à un programme encourageant l'entrepreneuriat.