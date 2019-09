Victoria et David Beckham : L'anniversaire (presque) parfait de Romeo !

Romeo Beckham a fêté ses 17 ans le 1er septembre 2019. Et chez les Beckham rien ne se fait comme tout le monde... ou presque. Pour l'occasion, sa maman Victoria (45 ans) a posté une photographie de ses quatre enfants - outre Romeo, Brooklyn (20 ans) Cruz (14 ans) et Harper (8 ans) - avec une jolie déclaration à son fils : "Joyeux anniversaire Romeo. Je ne peux pas croire que tu as 17 ans aujourd'hui !!! Nous sommes si fiers de toi et nous t'aimons tellement."

En story Instagram, on découvre la fête organisée pour le jeune homme. Entouré de toute la famille qui lui chante la traditionnelle chanson "Joyeux Anniversaire", Romeo reçoit un gâteau composé de multiples... donuts ! Très original (et gras) mais apparemment délicieux. Et instructif ! Même un membre de la (parfaite) famille Beckham consomme des beignets, nous voilà rassurés.