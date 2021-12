Victoria Monfort maman : le prénom de bébé dévoilé, tendres photos à la maternité

C'est un joli cadeau à quelques jours seulement de Noël : Victoria Monfort a accueilli son premier enfant. La jeune maman, âgée de 34 ans, n'a pas résisté à l'envie de partager son immense bonheur avec ses milliers d'abonnés sur Instagram.

C'est ce 14 décembre, sur son compte suivi par 52 000 fidèles, que Victoria Monfort a annoncé la venue au monde de son bébé. En légende de sa publication, la fille du célèbre journaliste sportif Nelson Monfort écrit : "Hugo, il y a 1 an je m'apprêtais à croiser ton regard. Aujourd'hui tu es mon monde et le père de notre fille Nala, née le 13/12/21. Bienvenue Merveille." Un tendre message à destination de son compagnon, le comédien, chanteur et auteur-compositeur Hugo Cremaschi. D'ailleurs, ce dernier aussi a laissé éclater sa joie sur son compte, postant ainsi une photo de sa belle avec leur fille dans les bras, à la maternité. "13/12/21 Nala arrive dans notre vie. Si fier de toi ma Vivi, tu as été formidable au delà de mes espérances. Je t'aime. Je pense que décembre est notre mois mon amour", a-t-il écrit. Touchée et émue, Victoria a réagi dans les commentaires par un "notre famille est née".

Sur son compte Instagram où elle est très active, Victoria Monfort avait posté une poignée de photos d'elle au fil de sa grossesse, dévoilant ainsi son baby bump de femme enceinte pour le plus grand plaisir de ses followers. Fin octobre, la jolie blonde que l'on a notamment pu voir dans les films Jour J et Amour sur place ou à emporter faisait par exemple la promotion d'une marque pour enfants et écrivait en légende : "Quand tu deviens bientôt maman, tu découvres tout un nouveau monde." On imagine que, depuis, son amoureux et elle ont équipé comme il faut la chambre de bébé et que leurs proches seront ravis de leur offrir jouets, couches et autres accessoires utiles après la naissance d'un enfant.