Nelson Monfort bientôt grand-père ! Sa fille Victoria est enceinte, elle dévoile son ventre arrondi

Victoria Monfort est la fille aînée de Nelson Monfort et son épouse Dominique. La future maman de 33 ans a une petite soeur, Isaure. À en croire leurs comptes Instagram respectifs, Victoria Monfort et Hugo Cremaschi sont en couple depuis au moins le mois de décembre 2020. Ils échangent régulièrement de petits commentaires discrets et de timides déclarations sur le réseau social.

À la fin du mois de mai, le couple a été surpris dans les tribunes de Roland-Garros. Victoria et Hugo avaient assisté à un match opposant l'Autrichien Dominic Thiem, n°4 mondial, à l'Espagnol Pablo Andújar.

Cette grossesse redonne le sourire à Victoria, qui a échappé à un drame au mois de juillet. Sa voiture a pris feu alors qu'elle circulait en plein Paris, près des quais de Seine. "Je venais de la récupérer une semaine plus tôt après l'avoir mise en révision + contrôle technique au garage Smart Attitude, rue de Ponthieu [dans le 8e arrondissement de la capitale, NDLR]. Les choses auraient pu être dramatiques et je pense qu'il est important de signaler cette faute très grave du garage", avait-elle commenté dans une story Instagram.