Victoria Silvstedt : Irrésistible en bikini, les secrets de son corps parfait

Que Calor ! À 45 ans, Victoria Silvstedt a un corps de bombe et n'a clairement rien à envier aux jeunes filles dans la vingtaine. Aperçue le 3 janvier 2020, l'ancienne co-animatrice de La Roue de la fortune (TF1) s'est affichée dans un bikini très sexy sur une plage de l'île de Saint-Barthélemy. Imprimé avec des motifs liberty, ce maillot de bain sublime à merveille le corps de l'ancienne playmate. Musclée et délicatement hâlée, la somptueuse Suédoise est plus belle que jamais. Bien dans sa peau, l'ancienne championne de ski s'accorde une petite séance de selfies en solo sur l'île des Antilles Françaises. Pour parfaire son look, l'ancienne femme du journaliste américain Chris Wragge (avec lequel elle a été mariée de 2000 à 2009) a choisi un long gilet corail tout en transparence.