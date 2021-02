Viggo Mortensen en couple avec Ariadna Gil : les rares apparitions d'un couple discret

Personnage emblématique de la saga du Seigneur des Anneaux, Viggo Mortensen partage sa vie depuis 2009 avec l'actrice Ariadna Gil. Très discrets, la première fois que le couple a foulé le tapis rouge remonte au 31 août 2006 lors de la Première du film Capitaine Alatriste au Palais de la musique et du cinéma de Madrid.

Acteurs dans le film réalisé par Agustín Díaz Yanes, les deux acteurs apparaissaient très complices sur le red carpet espagnol. Mais attention, Ariadna était déjà mariée à l'époque avec David Trueba. Maman de deux enfants (Violeta, 24 ans et Leo, 17 ans) la jeune femme divorce quelques années plus tard, en 2008, de son époux. C'est l'année suivante en 2009 qu'Ariadna et Viggo officialisent publiquement leur relation amoureuse. Papa d'Henry (33 ans, né de son union avec Exene Cervenka), l'acteur de 62 ans coule depuis des jours heureux avec sa compagne de dix ans sa cadette.

La seconde apparition publique du couple a eu lieue en 2019 lors de la 91ème cérémonie des Oscars au théâtre Dolby à Hollywood en Californie. Ariadna et Viggo avaient alors posé avec Henry, le fils de l'acteur. Fusionnels, les amoureux semblent désormais former une famille recomposée unie et soudée.

Révélée aux yeux du grand public dans les films Amo tu cama rica (1992) et Nueces para el amor (2000), l'actrice de 52 ans a reçu le prix de la meilleure actrice au Festival International de la comédie de Peniscola et aux Premios Sant Jordi de Barcelone mais aussi un Condor d'Argent au Festival International de cinéma de Vina del Mar au Chili. Depuis, elle a joué pour Fabien Onteniente dans le film Jet Set (2000) mais aussi pour Guillermo Del Toro dans Le labyrinthe de Pan (2006).