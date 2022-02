Vincent Bolloré : Quand le puissant patron a quitté sa femme pour... sa belle-soeur

Vincent Bolloré s'apprête à passer le flambeau à ses héritiers, alors qu'il célèbre le bicentenaire de l'entreprise familiale. Le Monde a raconté l'histoire familiale de ce patron controversé afin de comprendre comment fonctionnait l'empire Bolloré. L'article aborde notamment son divorce et sa relation avec ses enfants qui sont intimement liés à son empire.

Vincent Bolloré (69 ans) est le père de quatre enfants nés de son mariage avec Sophie Fossorier, qu'il épouse le 23 mars 1977. Il y a d'abord Sébastien, né en 1978 et chargé des innovations et des nouvelles technologies à la direction du développement du Groupe Bolloré. Puis, viendra Yannick (1980), le plus mondain et président du conseil de surveillance de Vivendi depuis 2018, Cyrille, 37 ans, président directeur général du Groupe Bolloré à compter de mars 2019 et enfin la benjamine, Marie, née en 1988 et présidente de Blue Systems (services et solutions de mobilité électrique).

L'article du Monde met en lumière les relations riches et complexes entre Vincent Bolloré et sa progéniture, avec laquelle il était très aimant d'après son entourage. Mais sa séparation de leur mère va provoquer une blessure indélibile. Le couple divorce en novembre 2004, Vincent Bolloré se mettant en couple avec Florence Fossorier, soeur de Sophie : "Une quadra pimpante, mère de huit enfants de deux maris différents, pour laquelle Vincent avait déjà eu le béguin du temps de leur jeunesse dorée, sur les plages de la Côte d'Azur."

La famille Fossorier avait auparavant tout pour faire rêver. "Les soeurs Fossorier sont des figures de la bonne bourgeoisie. Nées à Neuilly, petites-filles d'un ancien maire de Deauville, ces jolies blondes dotées de la meilleure éducation ont fait d'excellents mariages. Brigitte, l'aînée, a épousé Gérard Longuet, un énarque appelé à devenir ministre, Sophie, la troisième, Vincent Bolloré. Toute la petite bande part en vacances ensemble, fait bombance sur des yachts, danse à Saint-Tropez. Ils sont admirés, enviés et craints. Tout semble leur réussir", écrit Le Monde.

Un beau tableau qui s'effondre. "La plupart des amis du couple se rangent aux côtés de la femme délaissée" précise le quotidien. Mais quel sort pour les enfants qui voient leur père si attentionné être désormais auprès de leurs cousins ? Yannick, adolescent à l'époque du divorce, lance même une fronde contre son père. Un souvenir marquant vient illustrer la teneur de leur relation. Quand "Vincent Bolloré ramasse ses vêtements jetés rageusement sur la pelouse par son fils, depuis la fenêtre", raconte le journal.

Depuis, celui qui a ensuite été en couple avec la romancière Anaïs Jeanneret (ex de Gérard Darmon et de Jean Drucker) a fait en sorte de bâtir des liens forts avec chacun de ses enfants pour préserver tout ce qu'il a bâti professionnellement. "Son obsession : les ramener dans son giron et ne plus jamais les laisser s'éloigner", lit-on dans Le Monde.

Un bicentenaire et encore du mystère

Le bicentenaire de l'entreprise familiale a été célébré ce 17 février 2022 à Ergué-Gabéric, près de Quimper et cette date devait marquer la mise en retrait du milliardaire et magnat des médias, mais le flou demeure sur ses intentions, rapporte l'AFP. Tout sourire, arborant une grande croix dorée et au son d'un bagad – ensemble de musique bretonne avec cornemuse et bombarde –, Vincent Bolloré et ses fils Yannick, 42 ans, et Cyrille, 36 ans, ont marché vers la chapelle, où une messe a été célébrée, vêtus de tenues bleues et chapeaux bretons du pays glasik. Une autre fête en grande pompe est prévue en juillet.