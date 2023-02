Vincent Cassel éloigné de sa femme Tina Kunakey : une célèbre actrice l'embrasse sur la joue, Liaison à Paris

Plus que quelques heures avant de découvrir, enfin, le nouveau projet audiovisuel de Virginie Brac. A l'origine de la mini-série Tropiques amers, ainsi que de la deuxième saison d'Engrenages, entre autres choses, l'autrice et scénariste dévoilera, le 24 février prochain, les prémices de Liaison. Le show sera disponible sur Apple TV+, mais quelques spectateurs ont assisté, avant le reste du monde, à une première sur grand écran organisée au Publicis Drugstore, situé dans le 8e arrondissement de Paris.

Tous ceux qui ont travaillé sur la série Liaison, ou presque, se sont effectivement réunis le 12 février 2023 pour présenter le fruit de leur travail. Les têtes d'affiche du programme, notamment, ont fait le déplacement en cette jolie occasion : Eva Green, si heureuse de ces retrouvailles qu'elle a embrassé un peu tout le monde sur la joue, mais aussi le comédien Vincent Cassel, vêtu d'un très élégant costume de couleur crème et d'une longue veste en cuir, venu jusqu'au Publicis Drugstore de Paris sans sa chère et tendre femme - et mère de sa petite fille Amazonie - Tina Kunakey. Le jeune mannequin est resté au Brésil, en compagnie de l'actrice Adele Exarchopoulos qui l'a rejointe pour des vacances de folie.

De quoi parle la série "Liaison" ?

En se rendant à l'avant-première de la série Liaison, Vincent Cassel a ainsi croisé ses partenaires de scène, Gérard Lanvin, Eriq Ebouaney et sa compagne, Marco Horanieh, Lyna Dubarry, Aziz Dyab, Walter Mair et sa chérie, Stephen Hopkins, Irène Jacob, Thierry Frémont, Yan Tual, Bukky Bakray, Daniel Francis Laetitia Eido vêtue d'un trench incandescent, Stanislas Merhar. La première saison de Liaison, qui est un thriller contemporain, explore les enjeux et les possibles conséquences dévastatrices des erreurs passées sur notre futur. Elle met en scène "un récit inattendu et complexe auquel se mêle une intrigue politique et d'espionnage, avec en creux, l'histoire d'un amour passionnel et indéfectible" - comme le précisent nos confrères d'Allociné, qui ont pu voir ces six épisodes avant tout le monde. Rendez-vous, donc, le 24 février 2023 pour en savoir davantage...