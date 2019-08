Vincent Cassel et Tina Kunakey : Surf et plage, leurs vacances de rêve à Hawaï

Vincent Cassel et Tina Kunakey profitent de quelques moments de calme et de complicité, eux qui sont devenus parents en avril dernier. On ne sait pas si leur fillette, Amazonie, qui a fêté ses trois mois le 19 juillet, a voyagé avec ses parents. Discrets sur leur vie privée, Tina Kunakey et Vincent Cassel avaient annoncé la naissance de leur enfant d'un sobre "Amazonie est née" publié sur les réseaux sociaux.