Vincent Dedienne a revu son ex : "Il a entendu ce que j'avais à lui dire"

Après une longue période pendant laquelle il a développé sa carrière d'acteur au cinéma (Terrible Jungle, Parents d'élèves, L'Etreinte ou plus récemment Oranges sanguines...), Vincent Dedienne revient finalement avec un second seul en scène. Il s'est confié dans les pages du magazine Têtu.

Dans son premier spectacle, Vincent Dedienne se mettait à nu dans tous les sens du terme ! Il arrivait dans le plus simple appareil et se confiait au fil de l'eau au public sur son adoption, son envie de devenir comédien et même son homosexualité, ses parents la découvrant sur scène... Il en garde de vifs souvenirs et dévoile que ce spectacle - S'il se passe quelque chose - était aussi une occasion pour lui de s'adresser à son ex, l'homme qui l'avait quitté. "Quand j'ai joué à l'Olympia, il était là. On s'est revus. Durant mon passage sur scène, il a entendu ce que j'avais à lui dire. Il a compris, je crois, qu'il avait été aimé. Et pas par n'importe qui. Ça m'a permis de refermer la porte", raconte Vincent Dedienne.

Vincent Dedienne, qui reste mystérieux sur sa vie amoureuse actuelle, a connu une belle romance malheureusement de courte durée sur laquelle il s'était confié en mai dernier auprès de Libération. "Je vivais alors le début d'une grande histoire d'amour, avec un garçon qui exerçait le même métier que moi, mais n'arrivait pas à percer", expliquait-il, pour justifier leur rupture.

Désormais, visiblement à l'aise dans sa vie, Vincent Dedienne a bien conscience que le regard des autres sur lui a changé, tout comme lui-même s'aime plus qu'avant physiquement. De quoi faire tomber les hommes à ses pieds ? "Quand je suis apparu, personne ne s'attendait à ce physique, et je les comprends. Mais aujourd'hui je suis plus à l'aise qu'avant, j'ai progressé, et les gens le voient, ils le notent. On est sur un 'il n'est pas si dégueulasse que ça' qui me va", ajoute-t-il.