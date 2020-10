Vincent et Pascale (L'amour est dans le pré) : Détails sur leur "rupture brutale"

La nouvelle avait attristé les fans de L'amour est dans le pré. Il y a un peu plus d'un an, ils apprenaient que Vincent, candidat de la saison 13 en 2018, n'était plus en couple avec Pascale. Lundi 26 octobre 2020, les téléspectateurs de M6 en ont appris un peu plus sur les circonstances de cette rupture.

Hier soir, la sixième chaîne diffusait un inédit de L'amour vu du pré. L'occasion de prendre des nouvelles d'anciens agriculteurs. Thierry, de L'amour est dans le pré 2015, recevait Vincent chez lui. Et le producteur de tomates était toujours un coeur à prendre. "Vincent avait trouvé l'amour avec Pascale, son unique prétendante. Malheureusement, après un an de vie commune, leur histoire s'est brutalement terminée. Pascale a quitté Vincent du jour au lendemain", a expliqué la voix off de l'émission. Le public n'en saura malheureusement pas plus.

Télé Star avait annoncé leur rupture en juin 2019. Nos confrères révélaient que les anciens tourtereaux avaient pris la décision de prendre un chemin différent deux mois plus tôt. Une source avait expliqué qu'ils luttaient "régulièrement pour ne rien dire, alors qu'ils étaient sans cesse questionnés, dans la rue, par des fans du programme". Beaucoup avaient pensé à un retour de flamme en août de la même année. Malheureusement, Pascale et Vincent sont bel et bien séparés.

Lors du speed-dating, Vincent n'a eu d'yeux que pour Pascale et avait donc choisi de l'inviter seule sur son exploitation. Tous deux avaient rapidement officialisé leur relation et avaient fini l'aventure ensemble. Un peu après le tournage, les deux anciens candidats de M6 avaient confié qu'ils avaient un peu triché puisqu'ils étaient entrés en contact avant les speed-dating. "Nous nous sommes téléphonés ! J'ai creusé pour trouver son numéro, j'étais motivée. Nous avons discuté pendant trois heures. Son honnêteté m'a bouleversée. Malgré la peur, nous nous sommes vus. Il voulait que je fasse l'émission. Pas moi. Mais il m'a fait changer d'avis. Je lui ai envoyé un poème qu'il fallait déchiffrer pour me connaître", avait expliqué la prétendante à Télé 7 Jours. Cette belle idylle n'a malheureusement pas eu le droit à un happy end.