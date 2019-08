Vincent et Pascale (L'amour est dans le pré) de nouveau en couple ?

Dans L'amour est dans le pré 2018, Vincent a tout de suite su qu'aucune prétendante n'arriverait à la cheville de Pascale et entre eux ça a été très vite. Mais voilà, en juin dernier, une nouvelle choc est tombée : le couple se serait séparé. Une rupture qui est toujours d'actualité ? Pas sûr...

Comme l'a indiqué Télé Star il y a de deux mois, selon une source, le maraîcher et son ex-compagne "luttent régulièrement pour ne rien dire [concernant leur rupture, ndlr], alors qu'ils sont sans cesse questionnés, dans la rue, par des fans du programme". Une séparation très discrète donc. Pourtant, jeudi 15 août, ils sont apparus ensemble, bras dessus bras dessous.

C'est dans une vidéo dévoilée par Karine Le Marchand qu'on peut voir le célèbre duo. L'animatrice qui a fêté ses 51 ans a eu droit à de belles dédicaces de la part d'agriculteurs de L'amour est dans le pré. Tous se sont passés le mot pour lui faire ce cadeau et ont eu la bonne idée de témoigner leur amour en faisant un coeur avec leurs mains et en déclarant : "Un pour tous, tous pour Karine".

Si dans cette vidéo on peut voir que Julien va devenir papa et que Damien et Élodie ont une adorable petite fille, Pascale et Vincent ne sont pas non plus passés inaperçus. Sur une photon, on peut voir le moustachu passer son bras autour du cou de Pascale et les deux ex semblent complices. Sont-ils restés amis ? Y a-t-il eu un retour de flamme ? Le suspense demeure mais on a vraiment envie d'y croire !