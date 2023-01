Vincent (L'amour est dans le pré) et Marie-Jeanne complices en soirée : une rare apparition remarquée

Grâce à L'amour est dans le pré 2021 (M6), la vie de Vincent a pris un autre sens. Lors du tournage de l'émission présentée par Karine Le Marchand, il s'est mis en couple avec sa prétendante Marie-Jeanne. S'ils ont accepté de partager un peu de leur histoire devant les caméras, les amoureux se font discrets depuis la fin de la diffusion de leur saison. Chacune de leur apparition sur Instagram est donc un petit événement.

Vincent et Marie-Jeanne préfèrent se faire discrets. Leurs abonnés doivent donc parfois se demander s'ils forment toujours un couple. Fort heureusement, c'est bel et bien le cas et ils ont eu l'occasion de le constater le 1er janvier 2023. Les anciens candidats de M6 ont fait une réapparition sur Instagram afin de souhaiter une bonne année aux personnes qui les suivent. Ainsi, ces dernières ont pu découvrir une photo sur laquelle ils prennent la pose dans une ambiance festive.

La photo a semble-t-il été prise le soir du nouvel An puisque Vincent et Marie-Jeanne se trouvent dans une pièce éclairée par des lumières colorées. Le vigneron porte une chemise et un collier de fleurs. A ses côtés, sa chère et tendre est maquillée, coiffée en chignon et porte une tenue noire. Tous deux fixent l'objectif avec un léger sourire. "Meilleurs voeux pour 2023 à tous. Prenez soin de vous. Pensez à dire à ceux qui vous entourent et qui comptent pour vous que vous les aimez, c'est important. Que la santé, la joie, le bonheur soient au rendez-vous. Vincent se joint à moi pour vous embrasser", peut-on lire en légende de la publication.