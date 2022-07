Vincent (L'amour est dans le pré) et Marie-Jeanne : Rare apparition en photo pour une sortie en couple

La vie de Vincent le vigneron (51 ans au moment du tournage) et Marie-Jeanne (56 ans) a pris un autre tournant il y a un an, grâce à L'amour est dans le pré 2021 (M6). Les deux candidats se sont mis en couple et depuis, ils filent le parfait amour. Le 5 juillet 2022, ils ont d'ailleurs dévoilé une rare photo.

Vincent et Marie-Jeanne sont en effet très discrets depuis leur apparition à la télévision. Mais de temps en temps, ils donnent de leurs nouvelles. Comme hier quand ils ont posé tout sourire aux côtés de deux femmes. "Coucou à tous. Vincent et moi sommes allés ce week-end acheter des picodons chez Cavet à Dieulefit. Nous avons fait une photo avec 2 personnes qui y travaillent et nous tenions à remercier toutes les autres personnes. Merci pour leur gentillesse et leur charmant accueil. De plus, on se régale toujours ! Belle journée et à bientôt. Bisous", ont-ils écrit en légende.