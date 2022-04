Vincent (L'amour est dans le pré) et Marie-Jeanne : Le couple s'apprête à passer un cap

Leur bonheur a enchanté leurs abonnés qui leur ont souhaité que leur amour dure encore de nombreuses années. "Beaucoup d'amour pour vous et pour très longtemps", "Cela me fait très plaisir les amoureux ! Beaucoup de bonheur à venir. Je vous embrasse", "Génial je vous souhaite beaucoup de bonheur continuer de bien le cultiver et de l'arroser", peut-on notamment lire.

Marie-Jeanne avait également posté une photo avec Vincent à l'occasion de Noël ou de la Saint-Valentin, pour le souhaiter à sa communauté. Malgré tout, le couple se fait très discret sur les réseaux sociaux. La dernière fois qu'ils se sont confiés sur leur idylle, c'était lors du tournage du bilan de L'amour est dans le pré 2021. Une émission diffusée en novembre dernier. C'était l'occasion pour les deux candidats de revenir sur leur rencontre et le début de leur histoire.

Au départ, Vincent était davantage attiré par Stéphanie, une dog-sitter de 48 ans. Il avait eu un coup de coeur pour elle lors du speed-dating. Mais lors de la venue des prétendantes à la ferme, tous deux se sont vite rendus compte que ça ne collerait pas entre eux. Et la discrète Marie-Jeanne a été plus entreprenante qu'il ne le pensait. Ils ont fini par se rapprocher et se mettre en couple. Et comme Vincent l'avait expliqué lors du bilan, il allait tout faire pour que sa compagne, qui manque d'assurance, se sente mieux dans sa peau.

A l'époque, Vincent et Marie-Jeanne n'avait pas encore parlé du fait de vivre ensemble et on ne sait pas si cela a changé depuis. Ce qui est certain, c'est qu'ils ne comptent pas se marier.