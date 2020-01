Vincent Lagaf' divorcé : une célèbre humoriste balance accidentellement

Samedi 18 janvier 2020, Stéphane Bern et Bruno Guillon étaient de retour sur France 2 à l'animation de 2 heures de rires et de direct. Comme lors des précédents numéros, le duo d'animateurs recevait un panel de personnalités phares de la télévision sur le plateau, dont Vincent Lagaf' et Anne Roumanoff. Alors que cette dernière évoquait son dernier spectacle Tout va bien ! ainsi que son livre Divorcée et joyeuse, elle a été questionnée sur ses propos sur scène. L'humoriste de 54 ans y assure que sa séparation avec son compagnon a eu pour conséquence de la faire rajeunir. En voulant donner d'autres astuces pour ne pas souffrir du temps qui passe, comme "faire des injections ou faire du sport", Anne Roumanoff a accidentellement fait une bourde au sujet de la vie privée de Vincent Lagaf'.

"Vincent, par exemple, il fait très jeune, il n'a pas divorcé", a-t-elle lâché, persuadée d'être dans le vrai. Mais face au visage dubitatif et gêné de l'ex-animateur du Juste Prix, elle s'est vite repris. "Ah ! si !", a-t-elle constaté avant de s'amuser de son erreur. "Je croyais que c'était moi qu'on appelait Lagaf'...", a alors réagi le principal intéressé. Et pour ne rien arranger, Anne Roumanoff enfonce le clou. "Je croyais que tu étais toujours avec la même femme... Ah non ? D'accord... On en parlera tout à l'heure." Loin d'être vexé, Vincent Lagaf' aurait cependant espéré que cette séquence ne soit jamais diffusée. "Tout à l'heure, on demandait si on préférait les émissions enregistrées ou le direct. Eh bien là, je suis content de ne pas être en direct", a-t-il déclaré, pensant sans doute qu'il serait épargné au montage.

On peut comprendre que la maladresse d'Anne Roumanoff ait déstabilisé Vincent Lagaf', lui qui ne s'épanche que très rarement sur sa vie privée. On sait toutefois que l'animateur accro aux sensations fortes est le papa de Robin, né de ses amours avec Véronique, qu'il a épousée en 1995.