Vincent Lagaf' donne des nouvelles de sa jambe, 4 mois après son hospitalisation

Vincent Lagaf' a retrouvé la forme, enfin presque ! En mars dernier, l'animateur de 62 ans a été hospitalisé à la suite d'un accident survenu lors de sa pratique d'un sport mécanique. Depuis, l'ex-animateur du Bigdil, très actif sur les réseaux sociaux, donne régulièrement des nouvelles de sa convalescence à ses abonnés qui ont pu l'apercevoir en fauteuil roulant et même avec des béquilles.

Ce samedi 30 juillet, Vincent Lagaf' a publié une vidéo hilarante sur Instagram où on aperçoit son ami en train de téléphoner et visiblement surpris d'être filmé. La papa de Robin Rouil (30 ans) vêtu d'un tee-shirt violet et lunettes de soleil sur le nez s'incruste dans la vidéo : "Je crois qu'il insiste", dit-il avant de s'asseoir. Un post accompagné de cette légende : "Coucou tout le monde les gens. Devinez qui est de retour. Ça sent les conneries en approche. Dès que j'en tiens une, je la partage. Je vous souhaite un merveilleux week-end" et des hashtags : #TontonGaf #PhoneMan #AmisPourLaVie #Humour #Rigolade #VincentLagaf #KiffTaLife.