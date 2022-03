Vincent Lagaf' victime d'un accident : hospitalisé, il dévoile une vidéo de sa grosse blessure

Malgré cette situation inconfortable, Vincent Lagaf' n'a pas perdu son sourire et sa joie de vivre donc. Et les nombreux messages de ses abonnés devraient lui donner davantage de baume au coeur. L'actrice Géraldine Lapalus notamment lui a souhaité un prompt rétablissement.

Cet accident ne devrait malgré tout pas détourner Vincent Lagaf' de son amour pour les sensations fortes, d'autant plus que ce n'est pas le premier. Sa passion pour les sports mécaniques lui a valu de se retrouver plusieurs fois à l'hôpital comme en 2007 (accident de jet-ski), 2009 (accident de quad) et 2014 (accident en mer d'hoverboard). Il n'a malgré tout jamais rien lâché et cette passion sera le thème de son come-back télévisé. Comme il l'avait confié à Télé Loisirs, il fera prochainement son retour sur RMC Découverte : "Depuis quelque temps, j'ai pris l'habitude de regarder les programmes de RMC Découverte, notamment ceux qui parlent de grands espaces, d'histoire ou de sports mécaniques comme Top Gear. (...) J'avais d'ailleurs dit à l'équipe : 'Si jamais il y en a un qui se casse la jambe, je suis là!' Ça m'a poussé à aller proposer des concepts d'émissions à Stéphane Sallé de Chou, le directeur de la chaîne qui en avait quelques-uns pour moi aussi. On a travaillé ensemble et on s'est arrêté sur un concept en rapport avec ma passion pour le pilotage et les sports mécaniques." Un projet qui devrait être à l'antenne à partir de septembre prochain, en prime-time.