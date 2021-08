Vincent Lagaf' papa discret : il évoque comme rarement son fils Robin

Lundi 30 août prochain, Vincent Lagaf' fera son grand retour sur TF1. Cette fois, les téléspectateurs ne le découvriront pas aux commandes d'une émission, lui qui a longtemps animé des jeux télévisés, mais au casting d'une série très populaire : Camping Paradis. Le temps d'un épisode, Vincent Lagaf' va interpréter un directeur de cirque qui entretient de très mauvaises relations avec son fils. Un rôle qui est bien loin d'avoir été créé sur mesure car, contrairement à son personnage, Vincent Lagaf' ne pourrait pas mieux s'entendre avec son véritable enfant.

Lors d'une interview pour Télé Star, parue ce vendredi 20 août 2021, l'animateur a d'ailleurs fait quelques confidences sur Robin Rouïl, son fils unique né de ses amours avec Véronique en 1990. "On partage pas mal de passions, notamment l'amour des sports extrêmes, de l'adrénaline", a-t-il d'abord indiqué. Mais ce n'est pas tout puisque Robin a vraisemblablement hérité du goût de son père pour le milieu audiovisuel. "Il a grandi sur les plateaux du Bigdil et du Juste prix. Il est né les yeux dans une caméra et les mains sur une table de montage", nous informe Vincent Lagaf'. Résultat, Robin Rouïl s'est à son tour tourné vers cette voie, mais sans l'aide de son célèbre père. "J'ai très vite dit à mon fils qu'il fallait qu'il se débrouille tout seul s'il voulait vraiment faire ce métier. Et c'est ce qu'il fait", a-t-il assuré.

En effet, de son propre chef, Robin a fondé une société de productions audiovisuelles en 2020, baptisée Indominus Corp. Il s'est spécialisé dans la réalisation de courts-métrages ou longs-métrages à visée publicitaire, événementielle et promotionnelle ainsi que des clips musicaux, teasers ou aftermovies. Robin Rouïl a également fait ses preuves pour des émissions telles que Top Gear, Fort Boyard et Les Robinsons. De quoi sans aucun doute rendre fier Vincent Lagaf' !