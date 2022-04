Vincent Lagaf' en fauteuil roulant après son accident : vidéo étonnante de l'animateur

On peut dire que Vincent Lagaf' n'a pas volé son nom ! L'animateur a révélé avoir été victime d'un accident le 22 mars dernier. C'est allongé depuis son lit d'hôpital qu'il s'était confié à sa communauté sur les réseaux sociaux. Le papa de Robin (né en 1990 de ses amours avec Véronique) apparaissait alors une jambe dans le plâtre. "Bon bah coucou tout le monde, les gens. Dimanche soir, fin de la journée, jolie promenade en trial [discipline sportive à moto, à vélo, voire à vélo monocycle, en automobile ou en camion, NDLR] et poum patapoum, crac'. A cassé la guibole, je vous tiens au courant", expliquait-il.

Deux semaines ont passé depuis et Vincent Lagaf' a tenu sa promesse de donner de ses nouvelles. Sur Instagram ce lundi 4 avril 2022, l'ex-présentateur du Bigdil âgé de 62 ans a partagé une vidéo pour l'occasion. Dans son jardin ensoleillé, accompagné de son chien, Vincent Lagaf' se dévoile à la grande surprise de tous... en fauteuil roulant ! "Coucou tout le monde, les gens. Des nouvelles de ma guibole. Je vous remercie du fond du coeur pour tous vos messages et tout votre soutien !", a-t-il d'abord déclaré. Et de poursuivre avec ironie, en roulant grâce à l'objet électrique et vraisemblablement très pratique : "Comme vous pouvez le constatez je suis immobilisé ! Mais je reste mobile, j'ai la possibilité de me déplacer à volonté."

Plus sérieusement, Vincent Lagaf' a évoqué sa convalescence, laquelle semble bien se passer. D'après lui, il devrait être remis sur pied très prochainement. "Voilà quinze jours que ça cicatrise. Cette après-midi, il n'est pas hors de question de me faire retirer les quelques 25 agrafes que j'ai tout le long de la cheville et puis il me reste encore quinze jours et je commence la rééducation. Donc tout va bien, merci de vous inquiéter pour moi", a-t-il adressé aux internautes. Vincent Lagaf' a conclu sur une bonne note en assurant toujours travailler sur ses différents projets malgré cette période de repos forcé.