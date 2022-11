Vincent Lagaf' : Rares photos de son fils et lourdes confidences, "je me suis parfois servi de lui"

Vincent Lagaf' fier de son fils "plus intelligent" que lui

Qu'à cela ne tienne, l'ancien présentateur du Bigdil, lui, a bien reconnu les qualités de son fils et ne tarit pas d'éloges à son sujet. "Il est volontaire et fonceur. Il n'a pas peur d'y aller à fond et ne compte pas. Mais il est plus intelligent et a une culture bien plus fournie que la mienne", juge-t-il, non sans fierté. Vincent Lagaf' s'estime par ailleurs chanceux d'avoir toujours pu travailler en famille. Son ex-femme Véronique est par exemple toujours en charge de sa société de production. "L'avantage de bosser en famille, c'est qu'on peut se dire les choses. Travailler avec ma femme, ça a été une question de confiance, car je savais que personne ne me volerait ! [Il rit.] Et je savais que mon fils ne me la ferait pas à l'envers. Par contre, quand on se prend la tête, c'est au boulot et à la maison."

Ce trio soudé semble donc avoir trouvé son équilibre et ce, malgré les erreurs qu'a pu commettre Vincent Lagaf' dans le passé. L'animateur se réjouit notamment de voir quel homme est devenu son fils, lui qui était mal parti pour garder les pieds sur terre, la faute à son paternel en quête de gloire. "Je me suis parfois servi de lui pour des retombées médiatiques : on m'avait tellement seriné à sa naissance pour faire une photo avec lui que j'avais fait la couverture d'un magazine quand il avait une semaine. Je regrette car ça n'avait aucun intérêt à part me faire briller, a-t-il avoué à nos confrères. Mais, sur les plateaux, ça l'amusait de poser enfant avec moi. Sa mère était un très bon paravent et j'aurais peut-être dû plus le protéger. Mais il ne le vit pas mal aujourd'hui !"