Vincent Lagaf', Tex et Nicoletta : Leur folle soirée plage à Saint-Tropez

En compagnie de son mari Jean-Christophe Molinier, Nicoletta a elle-aussi profité du dîner les pieds dans le sable avant de monter sur scène. La chanteuse de 75 ans a ainsi donné de la voix avec Akram Sedkaoui, candidat de The Voice saison 3. C'est en famille que le prince Charles et la princesse Camilla de Bourbon des Deux-Siciles ont quant à eux répondu présents. Le couple princier a en effet pu compter sur la présence de ses deux filles, Maria Carolina et Maria Chiara, aujourd'hui âgées de 16 et 14 ans. L'écrivain Basile de Koch, la comédienne Fiona Gélin et le styliste Daniel Hechter, le chanteur Félix Gray ainsi que l'animateur Jordan de Luxe sont venus compléter la liste VIP de la soirée.