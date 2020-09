Vincent Queijo : Message d'amour pour Rym, après la naissance de leur fille

Grande nouvelle pour Vincent Queijo ! Dans la nuit de samedi à dimanche 27 septembre 2020, sa fiancée Rym Renom a donné naissance leur premier enfant, une petite fille. Après "48h de travail" et plusieurs jours à l'hôpital, leur bébé se porte bien et les comble déjà de bonheur, comme a pu l'assurer la jeune Espagnole tôt dans la matinée, sans pour autant révéler son prénom.

En attendant, Vincent Queijo prend tout de même soin de se confier à ses abonnés sur ce bouleversement. Très ému, il s'est emparé de son compte Instagram pour les remercier de leurs bons sentiments. "Merci du fond du coeur, c'est incroyable mais incroyable le nombre de messages, l'amour que vous nous donnez... Aujourd'hui je suis papa...", a-t-il déclaré en rentrant de la maternité.

Je l'ai vue me donner le plus beau cadeau du monde

Mais, c'est surtout pour sa compagne, pour qui il a eu le coup de foudre sur le tournage de La Villa des coeurs brisés en 2019, qu'il a tenu à s'exprimer en lui offrant une très belle déclaration d'amour. "Je suis arrivé à la maison, je vais pouvoir aller voir mes princesses tout à l'heure, je ne réalise pas trop encore... Je ne vais pas trop parler encore du fait que j'ai un enfant, j'aurai le temps de le faire plus tard, je veux juste passer ce message à ma femme qui est encore à la maternité, que je vois aujourd'hui avec un amour incommensurable. Je l'ai vue me donner le plus cadeau du monde, et en plus de ça, cette femme est d'une ténacité et c'est une guerrière sans nom. Donc voilà mon amour si tu vois cette story, même si t'es en train d'allaiter notre fille, ça fait bizarre de dire ça d'un seul coup..."

Au passage, le désormais papa de 30 ans a adressé ses belles pensées pour "toutes les femmes dans le monde". "Je suis sûre qu'on n'est pas capable de faire un dixième de ce que vous faites quand vous donnez la vie, et vraiment je suis admiratif envers la gente féminine, beaucoup plus que je ne l'étais déjà avant. Mis à part le fait d'être père, c'est ça qui m'a marqué le plus, c'est la force que vous avez."

Pour conclure, Vincent Queijo explique avoir hâte de profiter de son bébé mais prévient : il ne l'exposera pas de partout. "On va se préserver".

Toutes nos félicitations aux jeunes parents !