Vincent Shogun amoureux de sa belle Cléa : il annonce une grande nouvelle !

Car c'est bien le hasard qui a réuni Vincent et Cléa. "On s'est rencontrés chez un ami et au début on ne s'est pas du tout dragué. Ça s'est fait comme ça. On a beaucoup parlé et on avait beaucoup de points en commun. Ce n'était pas un coup de coeur, c'était un coup de foudre. Le pire c'est qu'elle ne voulait pas venir. Elle disait qu'elle n'avait pas le temps donc le destin fait bien les choses. Et maintenant je l'aime", confiait-il lors d'un live.

Depuis, Vincent Shogun nage en plein bonheur. "Je suis heureux, épanoui. Elle m'épaule énormément, elle me canalise parce que sachez que je suis très cinglé. Elle aussi elle est au taquet. Mais elle m'apaise énormément. Cléa prend soin de moi, elle est très gentille avec moi", avait-il ajouté.