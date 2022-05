Vincent Shogun s'effondre en larmes en direct à la télé : sa future femme Cléa l'a empêché de sombrer

Si Vincent Shogun est autant bouleversé c'est que la sortie de son livre autobiographique a remué beaucoup de mauvais souvenirs. "Un moment tellement émouvant, je n'ai pas su contrôler mes émotions..., a-t-il expliqué après sa crise de larmes sur Instagram. Voilà plus de 10 ans que j'ai commencé la télévision et je me sens soulagé, vidé, j'ai enfin pu vous raconter mon histoire. Cette victoire je la dédie à mon papa et à ma future femme. Mais aussi à vous tous, à vous qui me soutenez. Une nouvelle page se tourne... vers de nouvelles et belles aventures, enfin épanoui et libre", a-t-il écrit.