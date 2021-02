Virgil (Les Anges) interné en hôpital psychiatrique : Etranglement, crachats... son ex Margot l'accuse

Le 15 février 2021, Virgil Tayoum, candidat de télé-réalité vu dans Les Marseillais VS Le Reste du monde, Moundir et les apprentis aventuriers et plus récemment dans la douzième saison des Anges sur NRJ12, a été interné en hôpital psychiatrique. Son ex-compagne Margot, dont il s'est tout fraîchement séparé, raconte à StarMag le côté sombre de Virgil.

D'après elle, Virgil est bipolaire et a "sombré dans l'alcool, les drogues, les médicaments, un mix de tout en fait". Margot a même été victime de violences conjugales de la part de son ex-compagnon. Au début de leur relation, tout était tout beau tout rose avant que le jeune homme change de comportement. "Ça commencé par des insultes, il m'étrangle, il me crache dessus, des coups de pied, il m'envoyait quelques messages comme quoi il allait quitter la France si je portais plainte", lance-t-elle.

Et dans ce contexte, l'ex-amoureux d'Hillary est soutenu par ses proches. En effet, Margot confie être désormais sous pression car la famille de Virgil tente de la dissuader de porter plainte. "Sa mère m'a menacée parce que je pense que sa mère, elle sait très bien ce qu'il risque. Il est en sursis, il a eu 5 ans de sursis pour une histoire qu'il y avait eu en boîte de nuit", explique-t-elle.

Mais ces menaces ne suffisent pas : Margot a l'intention de déposer une plainte contre Virgil. La jeune femme espère également sincèrement que son ex-compagnon puisse être pris en charge et avoir les soins dont il a besoin. Car, d'après elle, lui n'est "pas prêt à se prendre en main"...

Rappelons qu'en 2020, Virgil avait déjà été interné en hôpital psychiatrique et avait même quitté les réseaux sociaux. Alors qu'il semblait aller mieux, le jeune homme de 28 ans a rechuté : le voilà de nouveau interné dans un établissement de santé. "Tout mon entourage me met en psychiatrie alors que je n'ai rien fait", clamait-il récemment.